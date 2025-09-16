Кадастровый монстр. Депутаты отклонили спорный законопроект

Члены комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша отклонили поправки в ряд законодательных актов в сфере кадастровой оценки.

Законопроектом вносятся изменения в Гражданский кодекс, в Закон «О залоге», в Гражданский процессуальный кодекс, в Закон «Об оценочной деятельности» и в Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Как рассказал заместитель директора Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Жакшылык Токтосунов, кабинет министров в 2024 году утвердил план мероприятий по созданию системы государственной кадастровой оценки объектов недвижимости.

По его словам, кадастровая стоимость решает несколько задач:

повышение эффективности налогообложения;

развитие рынка недвижимости;

приватизация объектов недвижимости и сдачи их в аренду по справедливым ценам;

упрощение компенсаций при изъятии недвижимости;

улучшение оценки залога и страхования объектов недвижимости.

В действующем Гражданском кодексе говорится, что «начальная продажная цена заложенного имущества на момент взыскания, с которой начинаются торги, определяется соглашением залогодержателя с залогодателем, а в отношении недвижимого имущества — определяется дополнительным соглашением залогодержателя с залогодателем с привлечением независимых специалистов-оценщиков». В законопроекте предлагается вторую часть заменить на «размер кадастровой стоимости, установленной уполномоченным государственным органом в сфере определения кадастровой стоимости».

Также, согласно законопроекту, в исках о праве собственности на объекты недвижимого имущества будет применяться кадастровая стоимость.

Председатель правления ОО «Объединения Кыргызских Оценщиков» Советбек Закиров заявил, что и бизнес-сообщество, и общественные организации, и ряд государственных органов против принятия законопроекта.

«При приватизации, судебных спорах, создании предприятий с государственной долей или установлении уставного капитала применяется рыночная стоимость. Сейчас же предлагается заменить ее на кадастровую стоимость. Мы считаем это несправедливым. Если примут закон, то люди, которые получили кредит, но не смогли выплатить его и их имущество, оставленное под залог, подлежит изъятию, то оно будет изыматься не по рыночной стоимости, а по кадастровой. В судебных тяжбах имущество тоже будет оцениваться по кадастровой стоимости», — пояснил Советбек Закиров.

Депутат Дастан Джумабеков заявил, что в Кыргызстане создан «кадастровый монстр», и выразил мнение, что предлагаемый законопроект противоречит 15-й статье Конституцию КР.

Депутат Гуля Кожокулова продолжила, что нарушаются и гражданские права кыргызстанцев.

«Гражданин имеет право сам определять, какую ему выбрать оценку для своего имущества, захочет — подарит, захочет — продаст. При исках стоимость должна определяться сторонами, а не кадастровой службой. Мы же понимаем, что кадастровая стоимость устанавливается государством, то есть государство будет вмешиваться в частную собственность граждан?» — сказала депутат.

По итогам обсуждения члены комитета отклонили законопроект.