На госпортале «Түндүк» стал доступным электронный кадастровый план

На государственном портале электронных услуг «Түндүк» стал доступным электронный кадастровый план. Об этом сообщили в Государственном агентстве по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.
Документ теперь полностью заменяет государственные акты (так называемая красная или зеленая книга), которые выдавали ранее.
Кадастровый план выдают всем физическим и юридическим лицам и содержит такую информацию:
- номер земельного участка;
- категорию земель;
- целевое назначение;
- площадь участка;
- местоположение;
- карту и координаты участка;
- права и ограничения, связанные с участком;
- данные о собственнике и ранее совершенных сделках.
Для получения документа необходимо обратиться с заявлением в местные регистрационные органы Госагентства по земельным ресурсам. После обработки его внесут в электронную базу. Если электронный кадастровый план уже сформирован, система предоставляет его бесплатно.