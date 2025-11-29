На госпортале «Түндүк» стал доступным электронный кадастровый план

На государственном портале электронных услуг «Түндүк» стал доступным электронный кадастровый план. Об этом сообщили в Государственном агентстве по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.

Документ теперь полностью заменяет государственные акты (так называемая красная или зеленая книга), которые выдавали ранее.

Кадастровый план выдают всем физическим и юридическим лицам и содержит такую информацию:

номер земельного участка;

категорию земель;

целевое назначение;

площадь участка;

местоположение;

карту и координаты участка;

права и ограничения, связанные с участком;

данные о собственнике и ранее совершенных сделках.

Для получения документа необходимо обратиться с заявлением в местные регистрационные органы Госагентства по земельным ресурсам. После обработки его внесут в электронную базу. Если электронный кадастровый план уже сформирован, система предоставляет его бесплатно.