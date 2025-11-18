12:01
USD 87.45
EUR 101.48
RUB 1.08
Общество

Дачные городки предлагают приравнять к населенным пунктам

Дачные городки предлагают приравнять к населенным пунктам. С инициативой выступает Государственное агентство по земельным ресурсам. В ведомстве разработали порядок использования садово-дачных участков, которые после вступления в силу нового Земельного кодекса получили статус земель населенных пунктов. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Предлагается включить дачные территории в границы населенных пунктов.

Отметим, что ранее часть дачных земель уже была отнесена к категории земель населенных пунктов с назначением «жилищное строительство». Необходимо утвержедние новых норм, определяющих, как будут использоваться такие участки и каким образом уточняются их границы и имущественные вопросы.

Изменение категории земли не затрагивает право частной собственности граждан на их участки, подчеркивают чиновники.

Определение территории дачных массивов, подлежащих признанию землями населенных пунктов, будет производиться по документам об отводе земель под дачное или коллективное садоводство, которые принимались до 16 июня 1999 года.

Если фактический размер территории превышает площадь, указанную в старых решениях, дополнительная часть будет переводиться в новую категорию согласно общему порядку трансформации земель.

Если единый план старых дачных территорий отсутствует, за основу возьмут материалы инвентаризации земель 1991–1998 годов, подготовленные Государственным проектным институтом «Кыргызгипрозем», а также сведения ведомств, отвечающих за управление водным и лесным фондами, при наличии — градостроительную документацию и данные Единого государственного реестра прав на недвижимость.

Территория, признанная землями населенных пунктов, будет считаться частью ближайшего населенного пункта, при этом прежнее название садоводческого товарищества или общества сохранится.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351224/
просмотров: 419
Версия для печати
Материалы по теме
Новый Земельный кодекс. У жителей дач расширяется доступ к социальным услугам
Дачники ОО «Долоно Сай» жалуются на то, что земельная амнистия не работает
Дачный вопрос. Представители садоводческих товариществ обратились к президенту
В ЖК рассказали, почему дачники против присвоения их поселениям статуса села
Дачным поселкам присвоят статус села, но некоторые жители против — депутат
Бери пример! Чтобы сохранить экосистему, в Иссык-Ате дачники заложили новый лес
Владельцам домов на дачных участках в Чуйской области будут выдавать техпаспорта
Депутат просит принять политическое решение по дачам в Сокулукском районе
Бывшего работника «Кадастра» задержали за незаконное переоформление участков
Дачный вопрос. Как тысячи кыргызстанцев оказались вне закона
Популярные новости
Минэкономики установило предельные цены на&nbsp;мясо по&nbsp;всем регионам Кыргызстана Минэкономики установило предельные цены на мясо по всем регионам Кыргызстана
Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и&nbsp;другие важные документы в&nbsp;Кыргызстане Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные документы в Кыргызстане
Запускается новый маршрут электробусов &#8470;&nbsp;66 Запускается новый маршрут электробусов № 66
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
Бизнес
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банк&raquo; Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банк»
Оформляйте страховку для путешествий онлайн в&nbsp;&laquo;BAKAI Страхование&raquo; Оформляйте страховку для путешествий онлайн в «BAKAI Страхование»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; завершил смену акционеров и&nbsp;начинает новую фазу роста «Банк Компаньон» завершил смену акционеров и начинает новую фазу роста
18 ноября, вторник
12:00
Новый формат С5 + Азербайджан. Зачем Баку нужна Центральная Азия Новый формат С5 + Азербайджан. Зачем Баку нужна Централ...
11:42
Медиация по-новому: в Кыргызстане принят новый закон об урегулировании споров
11:29
Биткоин упал ниже $90 тысяч
11:20
ЧМ-2026. США предупредили: билет на матч не откроет границы автоматически
11:19
В КР вводится новый закон о безопасности пищевой продукции «от поля до стола»