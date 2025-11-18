Дачные городки предлагают приравнять к населенным пунктам. С инициативой выступает Государственное агентство по земельным ресурсам. В ведомстве разработали порядок использования садово-дачных участков, которые после вступления в силу нового Земельного кодекса получили статус земель населенных пунктов. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Предлагается включить дачные территории в границы населенных пунктов.

Отметим, что ранее часть дачных земель уже была отнесена к категории земель населенных пунктов с назначением «жилищное строительство». Необходимо утвержедние новых норм, определяющих, как будут использоваться такие участки и каким образом уточняются их границы и имущественные вопросы.

Изменение категории земли не затрагивает право частной собственности граждан на их участки, подчеркивают чиновники.

Определение территории дачных массивов, подлежащих признанию землями населенных пунктов, будет производиться по документам об отводе земель под дачное или коллективное садоводство, которые принимались до 16 июня 1999 года.

Если фактический размер территории превышает площадь, указанную в старых решениях, дополнительная часть будет переводиться в новую категорию согласно общему порядку трансформации земель.

Если единый план старых дачных территорий отсутствует, за основу возьмут материалы инвентаризации земель 1991–1998 годов, подготовленные Государственным проектным институтом «Кыргызгипрозем», а также сведения ведомств, отвечающих за управление водным и лесным фондами, при наличии — градостроительную документацию и данные Единого государственного реестра прав на недвижимость.

Территория, признанная землями населенных пунктов, будет считаться частью ближайшего населенного пункта, при этом прежнее название садоводческого товарищества или общества сохранится.