Кыргызстан и Таджикистан утвердили соглашение о сотрудничестве в сфере кадастра

Кабинет министров Кыргызстана утвердил соглашение о сотрудничестве с правительством Таджикистана в области геодезии, картографии, землеустройства, кадастра, регистрации недвижимости и дистанционного зондирования Земли. Документ подписан 8 июля 2025 года в Душанбе.

Согласно постановлению, ответственным органом за реализацию соглашения назначено Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии. Министерству иностранных дел поручено уведомить таджикскую сторону о выполнении КР всех необходимых внутригосударственных процедур для вступления документа в силу.