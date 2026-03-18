Дачные участки переводят в жилые: кабмин предлагает новые правила

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления, регулирующего порядок использования земель, признанных землями населенных пунктов и предназначенных для жилищного строительства. Документ направлен на упорядочение использования дачных и садоводческих участков, которые включены в границы населенных пунктов.

Как отмечается в обосновании, отсутствие единого регулирования ранее приводило к спорам, разночтениям в применении законодательства и рискам нецелевого использования земель. Проект предусматривает определение границ таких территорий, передачу земель общего пользования органам местного самоуправления, а также уточнение прав и обязанностей собственников.

Кроме того, предлагается урегулировать статус участков без зарегистрированных владельцев — они будут рассматриваться как бесхозное имущество в соответствии с Гражданским кодексом.

В кабмине считают, что принятие документа позволит повысить эффективность использования земельных ресурсов, упорядочить градостроительные процессы и создать условия для развития жилищного строительства. Проект размещен на портале общественного обсуждения и будет доработан с учетом поступивших предложений.