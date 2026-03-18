Общество

Дачные участки переводят в жилые: кабмин предлагает новые правила

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления, регулирующего порядок использования земель, признанных землями населенных пунктов и предназначенных для жилищного строительства. Документ направлен на упорядочение использования дачных и садоводческих участков, которые включены в границы населенных пунктов.

Как отмечается в обосновании, отсутствие единого регулирования ранее приводило к спорам, разночтениям в применении законодательства и рискам нецелевого использования земель. Проект предусматривает определение границ таких территорий, передачу земель общего пользования органам местного самоуправления, а также уточнение прав и обязанностей собственников.

Кроме того, предлагается урегулировать статус участков без зарегистрированных владельцев — они будут рассматриваться как бесхозное имущество в соответствии с Гражданским кодексом.

 В кабмине считают, что принятие документа позволит повысить эффективность использования земельных ресурсов, упорядочить градостроительные процессы и создать условия для развития жилищного строительства. Проект размещен на портале общественного обсуждения и будет доработан с учетом поступивших предложений.
Материалы по теме
Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо
Полиграф и справки за деньги: кабмин меняет функции госагентства
Касымалиев дал интервью МТРК «Мир»: о росте экономики, туризме и рыбалке
В Кыргызстане вводят плату за использование нотариальной системы
В Кыргызстане упростили подключение к электросетям для бизнеса
Кабмин изменил правила сборов за лицензии недропользователей
В Кыргызстане расширили приватизацию: в списке новые компании и активы
Кабмин утвердил новые правила выпуска облигаций в Кыргызстане
До конца года без проверок: кабмин вновь предлагает новый мораторий для бизнеса
Запретить ввоз гипсокартона на шесть месяцев планируют в Кыргызстане
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Бизнес
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в&nbsp;MegaPay это можно сделать за&nbsp;несколько минут Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в&nbsp;Royal Central Park&nbsp;&mdash; празднование Нооруза 22&nbsp;марта Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
