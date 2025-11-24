12:20
Происшествия

Задержан замначальника ошского филиала Госагентства по земельным ресурсам

ГКНБ в рамках расследуемого уголовного дела по факту незаконного вывода и трансформации земельного участка общей площадью 55,36 гектара в интересах частных лиц задержал заместителя начальника ошского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Ш.К.С.

Следствие установило, что, войдя в сговор с отдельными должностными лицами, несмотря на нарушение установленных законом процедур, он выдал Государственный акт о праве частной собственности с изменением целевого назначения земельного участка.

20 ноября Ошский городской суд в отношении Ш.К.С. избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия.
