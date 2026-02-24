17:47
Общество

В Бишкеке известный историк едва не лишился сада из-за строительства дороги

Фото из интернета

В Бишкеке известный историк Кыяс Молдокасымов в социальных сетях написал, что его частный сад площадью около 6 гектаров в Аламединском районе чуть не оказался под угрозой уничтожения в связи с планами по строительству объездной дороги.

По его словам, работы планировалось провести без предварительного официального уведомления и предоставления необходимых проектных документов.

Фото из интернета
Фото из интернета

Ситуация получила широкий общественный резонанс после выхода репортажа на одном из телеканалов. После этого, как сообщил сам Кыяс Молдокасымов, на место прибыл мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вместе с рабочей группой. Они предложили альтернативное решение — проложить дорогу в обход сада, без его разрушения.

Историк отметил, что был потрясен перспективой утраты земли, которую возделывал много лет. Он подчеркнул, что сад не только имеет хозяйственное значение, но и по специальным расчетам ежегодно производит значительный объем кислорода, а также является примером развития зеленой экономики в городе.

Фото из интернета
Фото из интернета

К счастью, для историка все закончилось благополучно, он может и дальше возделывать землю и ухаживать за садом.
