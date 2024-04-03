Чиновник мэрии Бишкека незаконно отдал частникам муниципальную землю

По факту незаконного возведение коммерческих объектов на муниципальных землях задержан заместитель начальника управления по контролю за землепользованием мэрии Бишкека С.А.А. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Фото пресс-центра ГКНБ

По его данным, чиновник разрешил строить торговые объекты облегченного типа на муниципальном участке площадью 0,0921 гектара (9,2 сотки) в 7-м микрорайоне.

«Гражданин Д.М.А. в сговоре с чиновником в 2017 году незаконно построил коммерческие объекты на муниципальном участке без договора аренды и разрешительных документов. За покровительство должностные лица УКЗ получали на денежное вознаграждение. Через шесть лет заключили договор аренды на один год с функциональным назначением «под благоустройство к торгово-сервисному, развлекательному комплексу и кафе с гостиничными номерами» без права строительства и выделения в самостоятельную единицу, срок которого истек в июле 2023 года», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела задержаны и водворены в СИЗО-1 заместитель начальника УКЗ мэрии С.А.А., владелец торговых площадей Д.М.А. и его бизнес-партнеры Б.А.М. и Ж.Ж.М.

Следствием устанавливается точная сумма ущерба, причиненного государству.