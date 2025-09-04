Земельная мафия в Московском районе. ГКНБ задержал спикера айыльного кенеша

В Московском районе Чуйской области пресечена коррупционная деятельность так называемой земельной мафии. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Отмечается, что земельную мафию возглавляли бывшие и действующие должностные лица Нарзанского айыл окмоту и филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастра, геодезии и картографии.

В рамках возбужденного уголовного дела по фактам коррупции и злоупотребления должностным положением установлено, что спикер Нарзанского айыльного кенеша К.Т.К. в сговоре с отдельными должностными лицами подделал картографические материалы земель ГФСУ от 2013 года.

«На основании указанных поддельных документов незаконно выведены из государственной собственности и оформлены в частную собственность в пользу К.Т.К. и его аффилированных лиц земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 16,84 гектара», — отметили в ГКНБ.

Организатор схемы задержан и заключен под стражу в СИЗО.