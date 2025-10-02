В Джалал-Абадской области чиновников обвинили в продаже чужих земель

В Джалал-Абадской области сотрудники ГКНБ выявили факты мошенничества, связанные с оформлением земельных участков. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По данным следствия, специалист Базар-Коргонского филиала госпредприятия «Кадастр» А.А.Т. и глава Сейдукумского айыл окмоту М.У.У. незаконно получали деньги от граждан при оформлении документов на землю.

Установлено, что с использованием поддельных документов они лишали владельцев участков их прав без согласия и передавали землю третьим лицам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР (мошенничество). Подозреваемые задержаны и водворены в следственный изолятор ГКНБ.

В настоящее время продолжаются следственные действия.