Происшествия

ГКНБ пресек деятельность земельной мафии в Бишкеке

Фото ГКНБ. Пресечена деятельность земельной мафии в Бишкеке

Государственный комитет национальной безопасности пресек коррупционную деятельность так называемой земельной мафии, которую возглавляли бывшие и действующие должностные лица районной государственной администрации, органов архитектуры, кадастра и государственного архива.

В рамках возбужденного уголовного дела установлено, что обвиняемые, используя поддельные схемы Генерального плана жилого массива и подделанные постановления районной государственной администрации «О вопросах индивидуальной застройки», хранившиеся в Центральном государственном архиве, незаконно завладели 21 государственным земельным участком общей площадью более 1 гектара на территории Октябрьского района Бишкека.

По предварительным оценкам, преступные действия причинили государству ущерб на сумму свыше 300 миллионов сомов.

По результатам мероприятий задержаны и заключены под стражу организаторы схемы Б.К.Э. и У.М.И. Они признали свою вину и добровольно возвращают земельные участки в собственность государства.

Следствие продолжается.  
