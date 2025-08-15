ГКНБ пресек деятельность земельной мафии в Бишкеке

Государственный комитет национальной безопасности пресек коррупционную деятельность так называемой земельной мафии, которую возглавляли бывшие и действующие должностные лица районной государственной администрации, органов архитектуры, кадастра и государственного архива.
В рамках возбужденного уголовного дела установлено, что обвиняемые, используя поддельные схемы Генерального плана жилого массива и подделанные постановления районной государственной администрации «О вопросах индивидуальной застройки», хранившиеся в Центральном государственном архиве, незаконно завладели 21 государственным земельным участком общей площадью более 1 гектара на территории Октябрьского района Бишкека.
По предварительным оценкам, преступные действия причинили государству ущерб на сумму свыше 300 миллионов сомов.
Следствие продолжается.