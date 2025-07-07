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Подделали документы. ГКНБ сообщил о задержании членов «земельной мафии» в Узгене

В Узгенском районе Ошской области на баланс государства возвращены земельные участки площадью 22,40 гектара. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По данным спецслужбы, в районе с 2019 по 2021 год действовали члены «земельной мафии» из числа должностных лиц Баш-Добонского айыльного аймака, депутатов Баш-Добонского айыльного кенеша, сотрудников Узгенского районного архива и жителей города Узгена.

По версии следствия, подозреваемые подделали постановления, на основании которых решением правительства от 2021 года земли общей площадью 22,40 гектара в селе Кош-Коргон были трансформированы из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов».

«В последующем участники «земельной мафии» реализовали данные земельные участки, получив крупную прибыль. В результате государству нанесен ущерб в особо крупном размере», — отметили в ГКНБ.

По данному факту задержаны девять членов «земельной мафии». Следствие по данному делу окончено, материалы уголовного дела переданы в суд.

Также в ГКНБ сообщили, что поддельное постановление было отменено решением председателя кабмина и 11 гектаров из 22,4 переданы Госипотечной компании для строительства многоэтажных жилых домов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335376/
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