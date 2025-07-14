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Государству вернули 822 гектара земель в Чуйской области Кыргызстана

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил о возвращении 822 гектара земельных угодий на баланс государства в Московском районе Чуйской области. Участки выявили в ходе расследования уголовного дела о коррупции, связанном с незаконным распределением участков в селе Александровка.

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Как уточнили в ГКНБ, дело возбудили в марте 2024 года. Тогда задержали и впоследствии осудили шесть членов так называемой земельной мафии, причастных к коррупционным схемам при распределении земли.

В рамках следственных мероприятий установлены факты сокрытия и незаконного использования значительного массива сельскохозяйственных земель. Оказалось, что на территории отдельных айыльных аймаков находились неучтенные участки, которые не зарегистрированы в органах госвласти.

Часть этих земель чиновники местного самоуправления передавали в аренду через подставных лиц по фиктивным договорам и заниженной стоимости, минуя процедуру изъятия и оформления в государственную или муниципальную собственность.

Выявлены случаи незаконного владения долевыми землями, хозяева которых умерли или покинули страну.

По инициативе ГКНБ организована масштабная инвентаризация земель с участием представителей регионального управления Службы по земельному и водному надзору по Бишкеку и Чуйской области и сотрудников районной администрации.

В результате земельная комиссия при Московской районной администрации подтвердила принадлежность выявленных участков государству:

  • 432,4 гектара — орошаемые пашни,

  • 280,61 гектара — богарные пашни,

  • 15 гектаров — многолетние насаждения,

  • 94 гектара — сенокосные угодья.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336121/
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