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В Московском районе задержали членов земельной мафии

В Московском районе Чуйской области задержаны члены так называемой земельной мафии. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что бывший глава Садовского айыл окмоту Д.М.Т. в преступном сговоре с председателем Мин-Булакского айыльного кенеша А.А.К. и бывшим работником органов прокуратуры У.Р.М. с целью материального обогащения организовал коррупционную схему по реализации земельных участков в селе Садовом, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство.

Они переделывали журнал очереди нуждающихся в земельных участках граждан, подделывали протоколы заседаний земельных комиссий, приказывали своим подчиненным совершать противоправные деяния в виде подделки подписей членов земельной комиссии и другое.

Кроме того, выявлены факты фиктивного оформления земельных участков на недееспособных граждан (лиц с ограниченными возможностями) путем угрозы физического насилия.

31 января в рамках возбужденного дела по статьям 336 «Коррупция», 379 «Подделка документов» УК КР проведено задержание вышеуказанных членов земельной мафии. Они водворены в ИВС.

Проводятся необходимые мероприятия по установлению всех причастных лиц к указанной коррупционной схеме и возмещению причиненного государству ущерба.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318625/
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