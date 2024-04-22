Чиновников Нооката уличили в незаконной выдаче земель на 300 миллионов сомов

В Ноокатском районе Ошской области задержан ряд должностных лиц, причастных к земельным махинациям на 300 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, группа чиновников продолжительное время выдавала земельные участки на территории Жаны-Ноокатского айыльного округа.

«Установлены факты выдачи и оформления земельных участков без трансформации, которые в дальнейшем были незаконно предоставлены местным жителям под индивидуальное строительство на участке Жаш. В общей сложности на территории Жаны-Ноокатского айыльного округа без трансформации незаконно предоставлен 41 гектар, выданный по поддельным постановлениям. Общая стоимость участков составляет около 300 миллионов сомов», — говорится в сообщении.

По факту предъявлены обвинения бывшему главе Жаны-Ноокатского айыльного округа, специалисту по земельным ресурсам указанного айыльного округа, начальнику отдела Ноокатского районного филиала ГУ «Кадастр», ведущему специалисту, картографу и начальнику регистрационного отдела.

Всех водворили в СИЗО ГКНБ до 9 мая.