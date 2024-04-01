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МВД Кыргызстана призывает граждан не верить мошенникам в интернете

В последнее время наблюдается рост числа преступлений в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, преступники все чаще используют изображения и личные данные известных людей, включая политиков и знаменитостей, в мошеннических схемах.

«Злоумышленники стремятся завоевать ваше доверие и ввести в заблуждение. Они придумывают все новые виды и схемы обмана и выбирают своих жертв случайно. Помните об осторожности в интернете! При общении онлайн будьте внимательны к своей личной информации, не доверяйте сомнительным ссылкам и не раскрывайте конфиденциальные данные. Помните, что ваша безопасность и приватность — это главное, заботьтесь о своей цифровой безопасности», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290437/
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