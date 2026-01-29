11:01
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Происшествия

Документы Агентства кибербезопасности США оказались доступными в ChatGPT

Глава Агентства кибербезопасности США загрузил служебные документы в ChatGPT. Они стали доступны разработчикам и пользователям, пишет Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что после своего назначения на пост и. о. руководителя Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры Мадху Готтумуккала запросил разрешение на использование агентством публичной версии ChatGPT, что раньше было запрещено. Летом 2025 года он загрузил в ChatGPT служебные документы. Среди файлов не было отмеченных грифом секретности, но многие были помечены «только для служебного пользования».

По данным источников, после этого сработало несколько автоматических предупреждений о проблемах безопасности. После началась внутренняя проверка, но ее результаты неизвестны.

Ранее глава Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) США провалил проверку на полиграфе, организованную его подчиненными. В итоге оказались отстранены от работы сотрудники, а не Мадху Готтумуккала.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/359692/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Утечка в Instagram затронула более 17 миллионов аккаунтов пользователей
Кибермошенники выманили почти миллион сомов: задержан 19-летний дроппер
О правилах кибергигиены рассказали в Госагентстве по защите персональных данных
Кыргызстанцы вошли в тройку сильнейших на турнире Cyber Kün
Попытки кибератак во время выборов всегда есть — представитель ЦИК
В Бишкеке состоятся национальные киберучения «Цифровой Кыргызстан»
В Кыргызстане утвержден порядок государственного аудита кибербезопасности
Кыргызстан предлагает проводить форум ОДКБ по кибербезопасности ежегодно
Под угрозой личная безопасность. Произошла крупнейшая в истории утечка данных
Кто-то незаконно использует сайт ОФ «Кылым шамы» — Гулшайыр Абдирасулова
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержана подозреваемая в&nbsp;самовольном захвате чужого участка В Чуйской области задержана подозреваемая в самовольном захвате чужого участка
Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне
Дело о&nbsp;беспорядках. Экс-депутата ЖК&nbsp;Шайлообека Атазова отпустили под подписку Дело о беспорядках. Экс-депутата ЖК Шайлообека Атазова отпустили под подписку
В&nbsp;Чуйской области задержан субподрядчик, не&nbsp;выплативший зарплату строителям ГЭС В Чуйской области задержан субподрядчик, не выплативший зарплату строителям ГЭС
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
29 января, четверг
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 января Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 янва...
10:58
В «Яндекс Go» появился рейтинг пассажиров
10:56
Цифровизация увеличила доходы в рыбном хозяйстве
10:50
В России на 10 процентов сократилось число мигрантов — МВД РФ
10:49
В жилмассиве «Бакай-Ата» погибли двое маленьких детей