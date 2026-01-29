Документы Агентства кибербезопасности США оказались доступными в ChatGPT

Глава Агентства кибербезопасности США загрузил служебные документы в ChatGPT. Они стали доступны разработчикам и пользователям, пишет Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что после своего назначения на пост и. о. руководителя Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры Мадху Готтумуккала запросил разрешение на использование агентством публичной версии ChatGPT, что раньше было запрещено. Летом 2025 года он загрузил в ChatGPT служебные документы. Среди файлов не было отмеченных грифом секретности, но многие были помечены «только для служебного пользования».

По данным источников, после этого сработало несколько автоматических предупреждений о проблемах безопасности. После началась внутренняя проверка, но ее результаты неизвестны.

Ранее глава Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) США провалил проверку на полиграфе, организованную его подчиненными. В итоге оказались отстранены от работы сотрудники, а не Мадху Готтумуккала.