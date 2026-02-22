Кибер-альянс для региональной устойчивости создают Молдова, Румыния и Украина. Об этом сообщил молдавский министр иностранных дел Михай Попшой.

По его словам, Молдова, Румыния и Украина подписали трехсторонний меморандум о создании кибер-альянса для региональной устойчивости.

«Цель альянса — содействие обмену информацией, опытом и передовыми практиками, развитию совместных возможностей, использованию передовых технологий и оказанию взаимной помощи в защите демократических ценностей и критической инфраструктуры, а также укреплению механизмов скоординированного реагирования на кибер-инциденты», — пояснил он.

«Сотрудничество с Украиной и Молдовой в сфере кибербезопасности — ключевой приоритет. Мы верим в силу и качество этой альянса и намерены превратить его в модель для региона и Европы», — заявил директор Национального управления кибербезопасности Румынии Дан Кымпян.