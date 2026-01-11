10:49
Техноблог

Утечка в Instagram затронула более 17 миллионов аккаунтов пользователей

Обнаружена утечка пользователей Instagram, которая затронула более 17 миллионов аккаунтов. Об этом сообщили в компании Malwarebytes, которая специализируется на кибербезопасности.

Утечка появилась на одном из форумов, автор публикации не попросил за нее денег, пишет Cyber Insider. В ней содержатся имена пользователей, их почты, номера телефонов и другие данные.

Судя по заголовку публикации, информация о пользователях могла быть получена в результате утечки API Instagram в 2024 году.

Возможно, из-за этой утечки пользователи стали получать письма на почту с предложением изменить пароль в Instagram. Эти письма рекомендуется игнорировать, а также включить двухфакторную аутентификацию (2FA).

По информации Malwarebytes, в Сеть утекли имена пользователей Instagram и полные имена, адреса электронной почты, международные номера телефонов, частичные физические адреса, идентификаторы пользователей и другие контактные данные.

При этом в раскрытых сведениях не упоминаются пароли, однако объем личной информации все равно достаточно велик, чтобы представлять серьезную опасность для пострадавших пользователей.

Имея доступ к электронной почте и номерам телефонов, злоумышленники могут попытаться захватить учетные записи, инициируя запросы на сброс пароля и обманом заставляя пользователей передать данные.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/357406/
