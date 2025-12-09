Сотрудники УВД Октябрьского района Бишкека задержали подозреваемого в причастности к схеме кибермошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе районного управления.

С заявлением в милицию обратилась гражданка А.Г., которая сообщила, что неизвестные, представившиеся сотрудниками Национального банка через WhatsApp, ввели ее в заблуждение и убедили перечислить 974 тысячи 200 сомов.

Фото ГУВД. Кибермошенники выманили почти миллион сомов: задержан 19-летний дроппер

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 примечание 1 УК КР — умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива или SIM-карты.

В ходе следствия установлено, что гражданин Н.Э., 2005 года рождения, оформил банковскую карту в одном из коммерческих банков и предоставил ее третьим лицам. Эта карта использовалась для совершения противоправных действий, повлекших материальный ущерб потерпевшей.

На основании статей 96 и 97 УПК КР Н.Э. был задержан и помещен в ИВС ГУВД Бишкека.

В УВД напоминают, что участие в схемах так называемого «дропперства» — оформление банковских карт для преступников — является уголовно наказуемым деянием.

Ведомство просит граждан, пострадавших от действий злоумышленников или располагающих информацией, сообщить по телефонам: 0 (700) 21 00 24, 0 (551) 90 00 59 или 102.