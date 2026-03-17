Общество

В мечетях Сулюкты заговорили о киберпреступниках и интернет-аферистах

В городе Сулюкта Баткенской области сотрудники милиции проводят профилактические мероприятия по предупреждению киберпреступности. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.

По ее данным, сотрудники Сулюктинского ГОВД проводят разъяснительную работу среди жителей города. Основное внимание уделяется вопросам профилактики экстремизма, защиты от интернет-мошенничества и предупреждения киберпреступлений.

Встречи проходят, в том числе, в городских мечетях, где гражданам рассказывают о наиболее распространенных схемах киберпреступлений. Милиционеры призывают жителей не поддаваться на уловки интернет-мошенников и быть бдительными.

Отмечается, что сейчас граждане нередко становятся жертвами подобных преступлений из-за доверчивости и недостаточной осведомленности.

Правоохранительные органы продолжают профилактическую работу с населением.
