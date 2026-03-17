В мечетях Сулюкты заговорили о киберпреступниках и интернет-аферистах

В городе Сулюкта Баткенской области сотрудники милиции проводят профилактические мероприятия по предупреждению киберпреступности. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.
По ее данным, сотрудники Сулюктинского ГОВД проводят разъяснительную работу среди жителей города. Основное внимание уделяется вопросам профилактики экстремизма, защиты от интернет-мошенничества и предупреждения киберпреступлений.
Отмечается, что сейчас граждане нередко становятся жертвами подобных преступлений из-за доверчивости и недостаточной осведомленности.
Правоохранительные органы продолжают профилактическую работу с населением.