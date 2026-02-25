16:34
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Власть

В Кыргызстане обсуждают закон о лицензировании криптографии и техзащиты данных

В Кыргызстане на общественное обсуждение представлен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам обеспечения кибербезопасности».

Документ предполагает обновление законодательства в части регулирования криптографической защиты информации, технической защиты данных и государственного контроля за киберугрозами.

Законопроект вносит поправки в законы «О лицензионно-разрешительной системе» и «О кибербезопасности», вводя обязательное лицензирование компаний, работающих в сфере криптографической и технической защиты информации. Лицензированию будет подлежать разработка и производство средств криптографической защиты, их монтаж, наладка, ремонт, изготовление ключевой информации, а также деятельность по мониторингу киберугроз, выявлению шпионских электронных устройств и реагированию на кибератаки.

Проект также расширяет базовые понятия информационной инфраструктуры, вводит термин «государственная информационная инфраструктура» и уточняет права и обязанности ее владельцев, включая обязательства по внутреннему аудиту, информированию государственных органов о киберинцидентах и выполнению предписаний уполномоченных ведомств.

Отдельно закрепляются полномочия уполномоченного органа по проведению цифровой криминалистики, тестирования на проникновение (pentest), контролю за разработкой и эксплуатацией средств защиты информации и регулированию ввоза/вывоза криптографических инструментов.

В пояснительной записке отмечается, что отсутствие лицензирования привело к появлению на рынке большого количества компаний без необходимой компетенции, что повышает риски утечек данных и уязвимости информационных систем. Новые нормы должны обеспечить формирование прозрачного рынка услуг, повысить качество технической защиты и укрепить цифровой суверенитет страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363543/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
«Инстаграм-революционер» из Манаса сходил в ГКНБ на профилактическую беседу
В Бишкеке задержали участкового, подозреваемого в жестоком избиении задержанного
В Таласе по подозрению в вымогательстве взятки задержан сотрудник милиции
Кибер-альянс для региональной устойчивости создают Молдова, Румыния и Украина
Муфтияту КР повышать религиозную грамотность студентов вузов поможет ГКНБ
Садыр Жапаров: После реформы ГКНБ станет настоящей спецслужбой, как прежний КГБ
Глава ГКНБ: Я тоже не сторонник «маски-шоу»
Блокировка TikTok: что говорит глава ГКНБ и предлагает депутат Дастан Бекешев
Глава ГКНБ: Пора уйти от идеологии запугивания и создать современную службу
Шабданбеков: Впредь в ГКНБ не будет неприкасаемых
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
С&nbsp;мая 2026 года в&nbsp;Кыргызстане тариф на&nbsp;электроэнергию повысится на&nbsp;27&nbsp;тыйынов С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Депутат: КР&nbsp;не&nbsp;надо было выходить из&nbsp;членства в&nbsp;Фонде по&nbsp;спасению Арала Депутат: КР не надо было выходить из членства в Фонде по спасению Арала
Бизнес
90&nbsp;дней &laquo;Яндекс Плюса&raquo; бесплатно для абонентов MEGA 90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA
Роботическая хирургия в&nbsp;Acıbadem: высокая точность и&nbsp;быстрое восстановление Роботическая хирургия в Acıbadem: высокая точность и быстрое восстановление
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
25 февраля, среда
16:21
Депутат ЖК раскритиковал госаптеку в Тонском районе. Она в ужасном состоянии Депутат ЖК раскритиковал госаптеку в Тонском районе. Он...
16:17
Снижает соцразличия и формирует дисциплину. Чиновники о школьной форме
16:06
Дамирбек Давлянов назначен первым вице-мэром города Манаса
16:02
Кабмин расширяет онлайн-школу «Тунгуч»: запускают олимпиадные и языковые курсы
15:48
Сменились главы двух парламентских комитетов