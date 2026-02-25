В Кыргызстане обсуждают закон о лицензировании криптографии и техзащиты данных

В Кыргызстане на общественное обсуждение представлен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам обеспечения кибербезопасности».

Документ предполагает обновление законодательства в части регулирования криптографической защиты информации, технической защиты данных и государственного контроля за киберугрозами.

Законопроект вносит поправки в законы «О лицензионно-разрешительной системе» и «О кибербезопасности», вводя обязательное лицензирование компаний, работающих в сфере криптографической и технической защиты информации. Лицензированию будет подлежать разработка и производство средств криптографической защиты, их монтаж, наладка, ремонт, изготовление ключевой информации, а также деятельность по мониторингу киберугроз, выявлению шпионских электронных устройств и реагированию на кибератаки.

Проект также расширяет базовые понятия информационной инфраструктуры, вводит термин «государственная информационная инфраструктура» и уточняет права и обязанности ее владельцев, включая обязательства по внутреннему аудиту, информированию государственных органов о киберинцидентах и выполнению предписаний уполномоченных ведомств.

Отдельно закрепляются полномочия уполномоченного органа по проведению цифровой криминалистики, тестирования на проникновение (pentest), контролю за разработкой и эксплуатацией средств защиты информации и регулированию ввоза/вывоза криптографических инструментов.

В пояснительной записке отмечается, что отсутствие лицензирования привело к появлению на рынке большого количества компаний без необходимой компетенции, что повышает риски утечек данных и уязвимости информационных систем. Новые нормы должны обеспечить формирование прозрачного рынка услуг, повысить качество технической защиты и укрепить цифровой суверенитет страны.