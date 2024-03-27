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Происшествия

Теракт в Москве. В «Крокус Сити Холле» погибли две кыргызстанки

МЧС России опубликовал обновленный список опознанных погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Всего в списке 120 человек. Среди них значатся и имена двух кыргызстанок — Эдита Жусупова и Маиза Гулжигит кызы.

Ранее в социальных сетях писали, что после теракта пропали две гражданки Кыргызстана. В МИД КР сообщали, что их ищут.

Известно, что девушки работали в кафе «Крокуса».

Однако МИД КР сообщает, что «информация о признании погибшими двух гражданок КР является преждевременной».

По данным пресс-службы ведомства, «Опубликованный на сайте МЧС России список содержит данные граждан, в том числе граждан КР, в отношении которых не завершены генетические экспертизы. Результаты ДНК-исследования не готовы».

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. Всего арестовано восемь подозреваемых.

По предварительным данным Следственного комитета РФ, погибло 139 человек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289946/
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