19:54
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Происшествия

Взрыв у мечети в Исламабаде: 31 погибший, десятки раненых

Фото из интернета. Взрыв у мечети в Исламабаде

В Пакистане в результате взрыва рядом с шиитской мечетью на окраине Исламабада погибли не менее 31 человека, десятки получили ранения. Инцидент произошел 6 февраля во время пятничной молитвы. Об этом пишут зарубежные СМИ. 

По их данным, взрыв прогремел у мечети в районе Тарлай-Калан. Следствие рассматривает версию теракта смертника. По предварительной информации, подозреваемого остановили у входа в мечеть, после чего он привел в действие взрывное устройство.

В момент взрыва в здании находились сотни верующих. Пострадавших доставили в больницы столицы, часть раненых находится в тяжелом состоянии. 

Власти не исключают, что число погибших может возрасти.

Ответственность за атаку пока ни одна группировка на себя не взяла. Силовые структуры оцепили район, проводится расследование, усилены меры безопасности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360976/
просмотров: 85
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство генерала. В России узбекистанца приговорили к пожизненному заключению
Взрыв в горнолыжном баре в Швейцарии: среди пострадавших кыргызстанцев нет
В Сирии произошел взрыв в мечети. Есть погибшие и раненые
В Москве при подрыве автомобиля погибли два сотрудника дорожной полиции
Российский генерал погиб во время взрыва автомобиля в Москве
Теракт в Магдебурге: Германия депортирует подозреваемого из Центральной Азии
Теракт в Сиднее. Нападавшими на людей на пляже были отец и сын
В Сиднее произошел теракт: погибли 16 человек, в том числе ребенок
В одном из небоскребов комплекса «Грозный-Сити» в Чечне прогремел взрыв
В школьной мечети Индонезии прогремел взрыв: десятки пострадавших
Популярные новости
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в&nbsp;антирейтинг крупнейших налоговых должников Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Казахстан депортировал в&nbsp;Россию гражданина Украины по&nbsp;обвинению в&nbsp;госизмене Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене
ГКНБ задержал сотрудника колонии и&nbsp;милиционера ГКНБ задержал сотрудника колонии и милиционера
Вирус Нипах у&nbsp;границ&nbsp;КР: пассажиров из&nbsp;Индии проверяют в&nbsp;усиленном режиме Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
6 февраля, пятница
19:48
Взрыв у мечети в Исламабаде: 31 погибший, десятки раненых Взрыв у мечети в Исламабаде: 31 погибший, десятки ранен...
19:45
Международные эксперты поддержали реформы дорожной безопасности в Кыргызстане
19:31
Ташиев помог достроить дом отцу троих детей, потерявшему ноги в ДТП
19:30
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
19:20
Администрация Трампа может одобрить возобновление международной помощи КНДР