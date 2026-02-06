Взрыв у мечети в Исламабаде: 31 погибший, десятки раненых

Фото из интернета. Взрыв у мечети в Исламабаде

В Пакистане в результате взрыва рядом с шиитской мечетью на окраине Исламабада погибли не менее 31 человека, десятки получили ранения. Инцидент произошел 6 февраля во время пятничной молитвы. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По их данным, взрыв прогремел у мечети в районе Тарлай-Калан. Следствие рассматривает версию теракта смертника. По предварительной информации, подозреваемого остановили у входа в мечеть, после чего он привел в действие взрывное устройство.

В момент взрыва в здании находились сотни верующих. Пострадавших доставили в больницы столицы, часть раненых находится в тяжелом состоянии.

Власти не исключают, что число погибших может возрасти.

Ответственность за атаку пока ни одна группировка на себя не взяла. Силовые структуры оцепили район, проводится расследование, усилены меры безопасности.