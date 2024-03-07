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Очередных членов «земельной мафии» задержали в Московском районе Чуйской области

По факту коррупции задержаны члены «земельной мафии» Московского района Чуйской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, по подозрению задержаны начальник отдела земельного кадастра московского филиала Дж.Р., земельный специалист Александровского айыл окмоту Х.Дж., экс-глава Александровского и Беловодского айыл окмоту К.Д.Ш., экс-глава Александровского айыл окмоту Б.И.Ю. и бывший спикер Александровского айыльного кенеша Московского района К.С.

«Они за денежное вознаграждение на основании фиктивных протоколов земельной комиссии и постановления айыльного кенеша о трансформации земель общей площадью 22,3 гектара предоставили частным лицам свыше 30 земельных участков на территории села Александровка Московского района Чуйской области», — говорится в сообщении.

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Должностные лица Александровского айыл окмоту, преследуя цель предоставления земельных участков заинтересованным лицам, подделали журнал очереди граждан, нуждающихся в земельных участках под индивидуальное жилищное строительство.

Кроме того, установлены факты формального проведения аукционов для составления фиктивных договоров об аренде сельскохозяйственных земельных угодий на подставных лиц. Также проведен умышленный перевод категории земель (с орошаемой на богарную) с целью уклонения от уплаты обязательных земельных платежей.

«В результате путем неправомерных действий указанные лица приобрели более 200 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, кошары, недвижимость в элитных жилых комплексах Бишкека», — сообщил пресс-центр.

Возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция».

Постановлением Октябрьского районного суда столицы задержанные водворены в СИЗО ГКНБ и учреждение Nº 21 СИН.

Проводятся мероприятия по установлению всех причастных лиц к указанной коррупционной схеме и возврату в государственную собственность незаконно полученных земельных угодий.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288460/
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