Очередных членов «земельной мафии» задержали в Московском районе Чуйской области

По факту коррупции задержаны члены «земельной мафии» Московского района Чуйской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
По его данным, по подозрению задержаны начальник отдела земельного кадастра московского филиала Дж.Р., земельный специалист Александровского айыл окмоту Х.Дж., экс-глава Александровского и Беловодского айыл окмоту К.Д.Ш., экс-глава Александровского айыл окмоту Б.И.Ю. и бывший спикер Александровского айыльного кенеша Московского района К.С.
«Они за денежное вознаграждение на основании фиктивных протоколов земельной комиссии и постановления айыльного кенеша о трансформации земель общей площадью 22,3 гектара предоставили частным лицам свыше 30 земельных участков на территории села Александровка Московского района Чуйской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, установлены факты формального проведения аукционов для составления фиктивных договоров об аренде сельскохозяйственных земельных угодий на подставных лиц. Также проведен умышленный перевод категории земель (с орошаемой на богарную) с целью уклонения от уплаты обязательных земельных платежей.
«В результате путем неправомерных действий указанные лица приобрели более 200 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, кошары, недвижимость в элитных жилых комплексах Бишкека», — сообщил пресс-центр.
Возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция».
Постановлением Октябрьского районного суда столицы задержанные водворены в СИЗО ГКНБ и учреждение Nº 21 СИН.
Проводятся мероприятия по установлению всех причастных лиц к указанной коррупционной схеме и возврату в государственную собственность незаконно полученных земельных угодий.