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ГКНБ задержал в Караколе пять чиновников за участие в земельной мафии

ГКНБ пресек коррупционную деятельность устойчивой преступной группы лиц, с 2010 по 2021 год занимавшихся незаконным выводом государственных и муниципальных земельных участков в частную собственность. Об этом сообщает пресс-центр спецслужб.

По его данным, в преступную группу входили должностные лица органов местной власти, суда, кадастра, управления архитектуры и градостроительства.

«Участники земельной мафии находили временно пустующие государственные и муниципальные земельные участки. Подделав правоустанавливающие документы, они передавали земли частникам. Таким образом, предварительно выведено порядка 58 гектаров земли сельхозназначения, ориентировочная рыночная стоимость составляет более 52 миллионов сомов», — говорится в сообщении.

По факту возбужденно уголовное дело. Проведены обыски в домах 13 предполагаемых членов земельной мафии в Бишкеке и Иссык-Кульской области.

Задержаны и водворены в ИВС ОВД Каракола пять ответственных должностных лиц. В ходе следствия действиям остальных восьми членов преступного сообщества будет дана соответствующая юридическая оценка.

Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287918/
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