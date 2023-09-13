Дело Олжобая Шакира. Горсуд признал задержание журналиста законным

Бишкекский городской суд рассмотрел жалобу адвокатов Олжобая Шакира о законности и обоснованности задержания журналиста. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бакыт Автандил уулу.

По его словам, вторая инстанция оставила решение Первомайского районного суда столицы в силе. Таким образом задержание журналиста признали законным.

Напомним, журналиста Олжобая Шакира задержали 23 августа сотрудники ГКНБ. Его обвиняют в призывах к активному неподчинению сотрудникам правоохранительных органов, массовым беспорядкам и попытке захвата власти.

Ранее Олжобай Шакир призывал граждан выйти на митинг. Он намеревался организовать акцию протеста 31 августа. Журналист заявил, что выступает против передачи Узбекистану четырех пансионатов на Иссык-Куле.