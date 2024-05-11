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Спорт

Борец Узур Жусупбеков завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже

Кыргызстанский борец греко-римского стиля Узур Жусупбеков обеспечил себе участие в Олимпийских играх в Париже (Франция).

Накануне на Всемирном квалификационном турнире по борьбе в Стамбуле (Турция) кыргызстанец Узур Жусупбеков победил соперника из Германии со счетом 8:4 в поединке за бронзу в весовой категории до 97 килограммов. Этот успех принес ему ценную лицензию на Олимпийские игры, которые состоятся этим летом в Париже.

Теперь у Кыргызстана десять олимпийских лицензий. Кроме Узура Жусупбекова, свои путевки на Олимпиаду ранее завоевали Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы и Мээрим Жуманазарова в женской борьбе, борцы греко-римского стиля Амантур Исмаилов, Жоламан Шаршенбеков и Акжол Махмудов, вольники Бекзат Алмаз уулу и Эрназар Акматалиев, а также пловец Денис Петрашов.
Ссылка: https://24.kg/sport/293747/
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