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Власть

Водозабор, школы, птицефабрика. Что увидел глава кабмина в Чолпон-Ате

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров побывал в Иссык-Кульской области, где принял участие в церемонии открытия водозабора в Чолпон-Ате.

Эта очистная установка введена в эксплуатацию в 1986 году и с тех пор не ремонтировалась. Но после реконструкции заработала в полную мощь, и перебоев с питьевой водой в городе не будет.

В рамках проекта по реабилитации системы водоснабжения установлено современное автоматизированное оборудование и создана лаборатория для проверки качества воды. Для очистки применяется жидкий реагент, построены и реконструированы резервуары для хранения воды. Приобретено современное оборудование для очистки скважин с помощью видеокамер.

Глава кабмина также рассказал, что в 2023-м по статье «Капитальные вложения» профинансировано 70 объектов на 786,3 миллиона сомов.

На эти деньги построены 16 школ, 2 детских сада, 1 дом культуры, 2 больницы, 6 объектов по водоснабжению. Кроме того, Караколу выделено 2 миллиарда сомов.

Продолжается строительство дороги вокруг Иссык-Куля. В прошлом году в Чолпон-Ате открыт парк.

Акылбек Жапаров поделился планами по развитию инфраструктуры города.

В частности, в Чолпон-Ате и селах Кара-Ой и Бостери планируется возведение канализационной системы и насосных станций, новой современной системы очистных сооружений сточных вод в городе.

В Чолпон-Ате уже появились пешеходные и велодорожки протяженностью 15 километров вдоль побережья. Реконструирован сквер «Чолпон Кыз», создан музей петроглифов под открытым небом. В планах строительство парков имени Алыкула Осмонова и «Жениш».

Председатель кабинета министров ознакомился с ремонтом центральной улицы Советской и обсудил со специалистами проект реконструкции автомобильной дороги Балыкчи — Ананьево — Каракол. Ремонтные работы начнутся после реконструкции канализационной системы.

Акылбек Жапаров посетил птицефабрику «Агро-Куш» в селе Сары-Камыш Иссык-Кульского района. Мощности завода по убою и переработке мяса птицы составляют до 6 тысяч голов в час.

В 2023-м предприятию на развитие агропромышленного комплекса выдан кредит по линии Госбанка развития и РКФР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293745/
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