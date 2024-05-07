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Происшествия

Кыргызстанцам не дали рыбачить в Кемпир-Абаде. Глава ГКНБ рассказал почему

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев высказался об инциденте с рыбаками на Кемпир-Абадском водохранилище во время интервью телеканалу «Седьмой канал». 

Журналист рассказал главе спецслужб, что недавно на водохранилище с соседней стороны приплыли два катера с пограничниками и прогнали двух рыбаков. В свою очередь Камчыбек Ташиев отметил, что договор с Узбекистаном в силе на 100 процентов.

«Граждане Кыргызстана свободно могут пользоваться водой, рыбачить на водохранилище и поить там скот. Я переговорил с узбекским коллегой, вызвали их главу Погранслужбы и узнали, что два кыргызстанца ловили рыбу. Их могли задержать, но вместо этого посадили на катер и сопроводили до нашей земли», — рассказал он. 

Также глава ГКНБ добавил, что отныне и кыргызские, и узбекские пограничники будут задерживать граждан за незаконное пересечение госрубежей и сообщать об этом коллегам. Кроме того, рыболовство сетями запрещено не только на территории Кемпир-Абадского водохранилища, но и по всей республике.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293423/
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