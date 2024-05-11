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Общество

Кыргызский фильм «Рай под ногами матерей» получил Гран-при на фестивале в Москве

Кинолента «Рай под ногами матерей» кыргызского режиссера Руслана Акуна удостоена Гран-при III Международного фестиваля правильного кино. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Фильм рассказывает удивительную историю 35-летнего Адиля, особенного человека, умственное развитие которого осталось на уровне восьмилетнего ребенка, и о силе материнской любви к сыну. Московский зритель встретил показ овациями.

На церемонии также огласили победителей фестиваля в номинациях «Дебют», «Лучшая режиссура», «Лучший документальный фильм», «Лучший короткометражный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший сценарий», «Герои нашего времени» и других.

Всего на конкурс поступило более 140 заявок. К участию отобраны 33 картины производства России, Беларуси, Кыргызстана, Китая, Сербии и других стран.

Награда будет передана автору киноленты «Рай под ногами матерей» Руслану Акуну.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293736/
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