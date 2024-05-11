В 2023 году 282 миллиона человек столкнулись c острым голодом

В 2023-м около 282 миллионов человек в 59 странах столкнулись с высоким уровнем острого голода. По сравнению с предыдущим годом их число увеличилось на 24 миллиона человек. Такие данные приводятся на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Сообщается, что рост обусловлен расширением охвата анализируемых в докладе продовольственных кризисов, а также резким ухудшением ситуации в области продовольственной безопасности, особенно в секторе Газа и Судане.

«Доля населения, сталкивающегося с проблемой тяжелого отсутствия продовольственной безопасности, остается стабильно высокой в течение четырех лет подряд и составляет почти 22 процента от охваченной оценкой численности людей, что существенно превышает уровни, наблюдавшиеся до пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.