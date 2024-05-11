21:54
USD 88.36
EUR 95.26
RUB 0.96
Общество

В 2023 году 282 миллиона человек столкнулись c острым голодом

В 2023-м около 282 миллионов человек в 59 странах столкнулись с высоким уровнем острого голода. По сравнению с предыдущим годом их число увеличилось на 24 миллиона человек. Такие данные приводятся на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Сообщается, что рост обусловлен расширением охвата анализируемых в докладе продовольственных кризисов, а также резким ухудшением ситуации в области продовольственной безопасности, особенно в секторе Газа и Судане.

«Доля населения, сталкивающегося с проблемой тяжелого отсутствия продовольственной безопасности, остается стабильно высокой в течение четырех лет подряд и составляет почти 22 процента от охваченной оценкой численности людей, что существенно превышает уровни, наблюдавшиеся до пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293700/
просмотров: 130
Версия для печати
Материалы по теме
В мире голодают более 36 миллионов детей до пяти лет
Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не навредить здоровью
Треть населения планеты страдает от нехватки еды. Отчет ООН
Число голодающих в мире достигнет 220 миллионов из-за конфликта в Украине
В ООН заявили об угрозе голода в странах третьего мира
В ООН призвали миллиардеров выделить $6,6 миллиарда на борьбу с голодом
ООН: Десятая часть населения планеты недоедает
Голод в каждой второй семье. Гумпомощь не доходит до нуждающихся в жилмассивах
Свыше 120 миллионов человек по всему миру испытывают острый голод
ООН насчитала в Кыргызстане около 400 тысяч недоедающих людей
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Жара до&nbsp;+32&nbsp;и&nbsp;снова дожди в&nbsp;выходные. Прогноз погоды на&nbsp;9-12 мая Жара до +32 и снова дожди в выходные. Прогноз погоды на 9-12 мая
На&nbsp;аукцион выставили имущество Камчи Кольбаева и&nbsp;Райымбека Матраимова На аукцион выставили имущество Камчи Кольбаева и Райымбека Матраимова
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало для банкиров интеллектуальную схватку &laquo;МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
11 мая, суббота
21:33
В 2023 году 282 миллиона человек столкнулись c острым голодом В 2023 году 282 миллиона человек столкнулись c острым г...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 мая: местами дожди
20:56
Балыкчи получит миллиард сомов из госбюджета на развитие города
20:52
Водозабор, школы, птицефабрика. Что увидел глава кабмина в Чолпон-Ате
20:37
Генассамблея ООН признала Палестину полноправным членом организации