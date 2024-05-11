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Общество

Россия расценит передачу истребителей F-16 Украине как провокацию от США и НАТО

Первые истребители F-16 американского производства от западных союзников Киев получит уже в июне-июле. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского военного источника.

Уточняется, что на этой неделе украинские пилоты завершают обучение на боевых самолетах. Обязательство отправить в Украину F-16 взяли на себя Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

Издание «РБК» пишет: МИД России предупредил, что расценит передачу истребителей ВСУ как провокацию со стороны США и НАТО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293713/
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