Россия расценит передачу истребителей F-16 Украине как провокацию от США и НАТО

Первые истребители F-16 американского производства от западных союзников Киев получит уже в июне-июле. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского военного источника.

Уточняется, что на этой неделе украинские пилоты завершают обучение на боевых самолетах. Обязательство отправить в Украину F-16 взяли на себя Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

Издание «РБК» пишет: МИД России предупредил, что расценит передачу истребителей ВСУ как провокацию со стороны США и НАТО.