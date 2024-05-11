Генассамблея ООН признала Палестину полноправным членом организации

В пятницу Генеральная Ассамблея ООН собралась на чрезвычайную сессию по ситуации на Ближнем Востоке, в частности в связи с «незаконными действиями Израиля на оккупированных палестинских территориях». Об этом сообщается на сайте ООН.

В ходе заседания делегаты приняли предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами резолюцию о членстве Палестины в ООН.

Документ расширяет права Государства Палестина в Генассамблее, но не наделяет его правом голосовать или выдвигать свою кандидатуру в органы Организации Объединенных Наций.

«Генеральная Ассамблея, согласно уставу, не может предоставить статус полноправного члена в ООН — для этого нужна рекомендация Совета безопасности. Совет же, напомним, на своем апрельском заседании не смог дать такую рекомендацию из-за вето США», — говорится в сообщении.

В принятой резолюции отмечается, что Государство Палестина соответствует требованиям для получения членства и рекомендует Совету безопасности «пересмотреть этот вопрос положительно».

Как сообщает Reuters, 143 члена Генассамблеи проголосовали за принятие резолюции, 9 — против, еще 25 государств воздержались от выбора. Указывается, что для принятия резолюции было необходимо, чтобы за нее проголосовали минимум две трети стран-участниц.

Согласно резолюции, Палестина может быть наделена правами включать себя в список спикеров на заседаниях по ближневосточной тематике, предлагать поправки и выступать с процедурными предложениями от лица группы государств. Также она может получить постоянное кресло в зале заседаний ГА.

С 2012 года Генассамблея постановила предоставить Палестине статус государства-наблюдателя в ООН, не являющегося членом Организации Объединенных Наций. До этого Палестина имела только статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее, но не как государство.