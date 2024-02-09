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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Журналист Азият Жекшеев вызван в суд по делу пятилетней давности

Журналист Азият Жекшеев написал в своем аккаунте Facebook, что ему выдали повестку в Октябрьский районный суд по старому делу, по которому он несколько раз выигрывал. Автор «Кайгуул ТВ» рассказал 24.kg, что это связано с опубликованным видео в его авторской программе.

«В эфире использовали чужое видео, но с указанием его автора. Но он все равно подал в суд якобы за нарушение авторских прав и ущерб в миллионы сомов. Несколько раз выигрывали суд. За отсутствием состава преступления суд приостановили», — поделился Азият Жекшеев.

Он отметил, что раз вспомнили старое дело, значит истец решил воспользоваться ситуацией.

«Позавчера после стольких лет снова принесли повестку. Суд решил рассмотреть дело. У меня нехорошие отношения с нынешними властями. Думаю, истец решил воспользоваться ситуацией. В принципе ничего другого не вижу», — сообщил журналист.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286379/
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