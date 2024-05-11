Балыкчи получит миллиард сомов из госбюджета на развитие города

Глава кабмина Акылбек Жапаров приехал в Балыкчи. Он встретился с чиновниками мэрии и обсудил план развития города на ближайшие три года.

На реализацию грандиозных замыслов муниципалитета Балыкчи из госбюджета выделен миллиард сомов.

Планируется реконструировать муниципальную гостиницу, построить асфальтобетонный и железобетонный заводы, а бывший ресторан переоборудовать под детский сад на 150 мест. Также в планах построить современную арт-галерею, IT-библиотеку, реконструировать городские улицы.

Руководство Балыкчи также хочет создать муниципальный хаб для большегрузных машин, парк, построить дом для работников бюджетных организаций, реконструировать ирригационную и дренажную системы.

Председатель кабинета министров отметил, что на представленный план городу будет выделено 300 миллионов сомов. Также он заслушал информацию по проектам реконструкции автовокзалов Каракола и Балыкчи, проинспектировал ремонтные работы автодороги Балыкчи — Барскоон.