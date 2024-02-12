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Журналиста, подозреваемого в вымогательстве, отпустили под домашний арест

Журналиста Эрмека Аттокурова, подозреваемого в вымогательстве, отпустили под домашний арест. Решение принял Свердловский районный суд Бишкека.

По данным адвоката, об изменении меры пресечения на домашний арест ходатайствовал следователь.

Ранее ГУВД Чуйской области сообщало: поступила информация о том, что некий А.Э. в сговоре с гражданином Т.А. вымогает 1 миллион сомов у должностного лица правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по статье 208 «Вымогательство» УК КР. Журналиста задержали и водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286465/
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