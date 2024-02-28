Дело Олжобая Шакира передали другому судье: процесс начнется заново

Дело журналиста Олжобая Шакира будет рассматривать другой судья. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бакытбек Автандил уулу.

«Дело близилось к завершению, были допрошены эксперты, мы предоставили независимую экспертизу. Должны были приступить к допросу Олжобая Шакира, исследованию материалов дела, перейти к прениям. Но вышел указ президента, и судью перевели в другой суд», — сказал он.

По его словам, дело писателя передали другому судье и будет назначено повторное разбирательство. «Теперь новый судья будет рассматривать все с самого начала. Получается, потеряли около четырех месяцев», — добавил он.

Напомним, журналиста Олжобая Шакира задержали 23 августа сотрудники ГКНБ. Его обвиняют в призывах к активному неподчинению сотрудникам правоохранительных органов, массовым беспорядкам и попытке захвата власти.

Ранее Олжобай Шакир призывал граждан выйти на митинг. Он намеревался организовать акцию протеста 31 августа. Журналист заявил, что выступает против передачи Узбекистану четырех пансионатов на Иссык-Куле.