Активистке Зарине Торокуловой изменили приговор и взяли под стражу в зале суда. Об этом 24.kg сообщил адвокат Акмат Алагушев.

Он напомнил, что приговором Первомайского районного суда Бишкека от 16 января активистка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 стати 278 «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами» УК КР.

Зарине Торокуловой назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет с применением пробационного надзора на три года.

Апелляционное представление написала прокуратура. Защита приговор не обжаловала.

«Как только получим приговор на руки, обжалуем его в Верховном суде в кассационном порядке», — добавил Акмат Алагушев.

Ранее обвинение отметило, что активистка поделилась двумя сообщениями с аккаунта «Умай Аруу» в Facebook. Одно из них — «Жапаров мафия», а другое — «Организуем онлайн-митинг» — репост видео журналиста Олжобая Шакира. Его задержали 23 августа 2023 года сотрудники ГКНБ, обвинив в призывах к активному неподчинению работникам правоохранительных органов, массовым беспорядкам и попытке захвата власти.

Ранее Олжобай Шакир призывал граждан выйти на митинг. Он намеревался организовать акцию протеста 31 августа. Журналист выступал против передачи Узбекистану четырех пансионатов на Иссык-Куле.