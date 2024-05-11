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Общество

Магнитные бури: какие симптомы могут появиться у человека и как их пережить

Впервые за 20 лет на Земле может произойти магнитная буря высшего, пятого, уровня. Мощность магнитных бурь оценивают по пятибалльной шкале. При максимальном уровне G5 возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

О том, как магнитные бури влияют на человека, 24.kg рассказала консультант Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Гульмира Айтмурзаева.

1

Что такое магнитная буря?

Это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Изменения вызываются вспышками на Солнце.

2

Кто подвержен воздействию?

По данным ученых, влиянию магнитных бурь подвержено 75 процентов населения Земли. В первую очередь это люди с хроническими заболеваниями, беременные, дети грудного возраста с неустоявшейся нервной системой, люди старше 30-40 лет.

3

Как магнитные бури влияют на человека?

Они отрицательно сказываются на здоровье людей, даже тех, кто ничем не болеет.

В этот период отмечают бессонницу, учащенное сердцебиение, головные боли, повышенную возбудимость, беспокойство, раздражительность, боли в суставах, вялость, быструю утомляемость, недомогание.

Ухудшается самочувствие у лиц, имеющих хронические заболевания, например, болезни сердца (гипертония, стенокардия), легких (бронхиальная астма). Это связывают с увеличением вязкости, сгущением крови, снижением газообмена, уменьшением доставки кислорода к тканям.

4

Как поддержать свое здоровье?

Важно заранее знать о наступлении магнитных бурь. Обычно об этом предупреждают специалисты и сообщают в новостях.

Стоит проконсультироваться со своим лечащим или семейным врачом. Возможно, в такие моменты нужно увеличить привычную дозу лекарств.

Держать нужные препараты (успокоительные средства, обезболивающие) под рукой, чтобы не бегать лишний раз по аптекам. Лечение симптоматическое, но самолечением желательно не заниматься.

Хроническим больным советуют избегать физических нагрузок, дополнительного напряжения.

Стараться пить больше воды, чтобы разбавить кровь. Первый признак недостатка воды в организме — это головная боль.

Распланировать режим дня заранее и больше отдыхать.

Не употреблять провоцирующие напитки, такие как алкоголь или крепкий кофе.

Уменьшить объем курения, поскольку никотин тоже сгущает кровь.

Защищать себя от стресса, сохранять стабильное психоэмоциональное состояние.

При болях в суставах стараться не ходить далеко и много во избежание излишних нагрузок.

Людям с повышенным артериальным давлением рекомендуется не садиться за руль во избежание нарушений психоэмоционального фона.

Здоровым людям рекомендуется корректировать свой образ жизни с учетом возникновения магнитных бурь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293729/
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