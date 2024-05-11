Магнитные бури: какие симптомы могут появиться у человека и как их пережить

Впервые за 20 лет на Земле может произойти магнитная буря высшего, пятого, уровня. Мощность магнитных бурь оценивают по пятибалльной шкале. При максимальном уровне G5 возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

О том, как магнитные бури влияют на человека, 24.kg рассказала консультант Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Гульмира Айтмурзаева.

1 Что такое магнитная буря? Это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Изменения вызываются вспышками на Солнце.

2 Кто подвержен воздействию? По данным ученых, влиянию магнитных бурь подвержено 75 процентов населения Земли. В первую очередь это люди с хроническими заболеваниями, беременные, дети грудного возраста с неустоявшейся нервной системой, люди старше 30-40 лет.

3 Как магнитные бури влияют на человека? Они отрицательно сказываются на здоровье людей, даже тех, кто ничем не болеет. В этот период отмечают бессонницу, учащенное сердцебиение, головные боли, повышенную возбудимость, беспокойство, раздражительность, боли в суставах, вялость, быструю утомляемость, недомогание. Ухудшается самочувствие у лиц, имеющих хронические заболевания, например, болезни сердца (гипертония, стенокардия), легких (бронхиальная астма). Это связывают с увеличением вязкости, сгущением крови, снижением газообмена, уменьшением доставки кислорода к тканям.