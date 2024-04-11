CPJ призывает снять все обвинения с сотрудников Temirov Live и «Айт, айт десе»

Международный комитет защиты журналистов (CPJ) призывает власти Кыргызстана снять все обвинения с одиннадцати бывших и действующих работников проектов Temirov Live и «Айт, айт десе». Заявление опубликовано на сайте организации.

Координатор программ CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид отметила, что освобождение еще четверых журналистов является правильным шагом, однако «Кыргызстан продолжает грубо попирать свои международные обязательства по свободе слова», предъявляя обвинения журналистам.

Она также добавила, что информация о том, что недавно в СИЗО была избита Махабат Тажибек кызы, «вызывает глубокую обеспокоенность и требует полного и срочного расследования».

16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.

Напомним, ранее суд отпустил под домашний арест Сапарбека Акунбекова и Акыла Орозбекова. Жумабек Турдалиев отпущен под подписку о невыезде. 9 апреля меру пресечения изменили Сайпидину Султаналиеву, Тыныстану Асыпбекову, Жоодару Бузумову и Максату Тажибек уулу.

Под арестом остаются Актилек Капаров, Айке Бейшекеева, Азамат Ишенбеков и Махабат Тажибек кызы.