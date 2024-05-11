Задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, задержан и заключен под стражу в СИЗО ГКНБ А.М.Т., который под покровительством ОПГ завладел имуществом и долей в совместном бизнесе гражданина С.Э.

Установлена причастность А.М.Т. к незаконному выводу в частную собственность муниципальных участков площадью более 3 гектаров в Бишкеке. Стоимость земель, по предварительной оценке, составляет более $10 миллионов.

Кроме того, А.М.Т., прикрываясь родственными связями с криминальным авторитетом, запугивал контролирующие органы и занижал, не оплачивал аренду за землю. Сумма долга превысила 3 миллиона сомов.

В настоящее время принимаются меры по установлению должностных и других лиц, причастных к преступлению.