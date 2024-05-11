11:52
USD 88.36
EUR 95.26
RUB 0.96
Происшествия

Муниципальные земли Бишкека за более $10 миллионов присвоил кыргызстанец

Задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, задержан и заключен под стражу в СИЗО ГКНБ А.М.Т., который под покровительством ОПГ завладел имуществом и долей в совместном бизнесе гражданина С.Э.

Установлена причастность А.М.Т. к незаконному выводу в частную собственность муниципальных участков площадью более 3 гектаров в Бишкеке. Стоимость земель, по предварительной оценке, составляет более $10 миллионов.

Кроме того, А.М.Т., прикрываясь родственными связями с криминальным авторитетом, запугивал контролирующие органы и занижал, не оплачивал аренду за землю. Сумма долга превысила 3 миллиона сомов.

В настоящее время принимаются меры по установлению должностных и других лиц, причастных к преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293714/
просмотров: 1293
Версия для печати
Материалы по теме
В Караколе мошенник приобрел 13 айфонов на $15 тысяч и исчез, не заплатив
Обещал пригнать машины из Китая. Мошенник обманул бишкекчанина на $332,5 тысячи
Телефонные мошенники. В Чуйской области задержаны двое подозреваемых
Лжесоцработницы украли у жителя Бишкека 640 тысяч сомов
Обещала отправить на работу в Англию. В Баткенской области задержана мошенница
За разбойное нападение в Бишкеке задержан член ОПГ
Задержана дочь экс-депутата ЖК Камчыбека Жолдошбаева. Не платила налоги
Более 600 тонн угля похитили должностные лица «Кыргызкомура»
В Караколе владельцев торговых комплексов подозревают в мошенничестве
Обманула 73 кыргызстанца на 750 тысяч сомов: подозреваемая задержана в России
Популярные новости
Кыргызстанцам не&nbsp;дали рыбачить в&nbsp;Кемпир-Абаде. Глава ГКНБ рассказал почему Кыргызстанцам не дали рыбачить в Кемпир-Абаде. Глава ГКНБ рассказал почему
На&nbsp;кыргызско-таджикской госгранице произошла перестрелка На кыргызско-таджикской госгранице произошла перестрелка
Звонок из&nbsp;зоны. В&nbsp;Бишкеке разоблачили телефонного мошенника Звонок из зоны. В Бишкеке разоблачили телефонного мошенника
В&nbsp;Бишкеке неизвестные избили и&nbsp;похитили мужчину. Объявлен план &laquo;Перехват&raquo; В Бишкеке неизвестные избили и похитили мужчину. Объявлен план «Перехват»
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало для банкиров интеллектуальную схватку &laquo;МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
11 мая, суббота
11:34
Современный цифровой флюорограф установлен в ЦОВП Тюпского района Современный цифровой флюорограф установлен в ЦОВП Тюпск...
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 мая
10:38
Муниципальные земли Бишкека за более $10 миллионов присвоил кыргызстанец
10:30
Борец из Кыргызстана завоевал путевку на Олимпиаду в Париже
10:00
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
10 мая, пятница
23:42
У первого пациента с вживленным мозговым чипом Neuralink возникли проблемы