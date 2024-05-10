Звонок из зоны. В Бишкеке разоблачили телефонного мошенника

Установлен подозреваемый в совершении серии случаев телефонного мошенничества. Им оказался осужденный, отбывающий срок в местах лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В милиции отмечают, что участились обращения граждан по факту телефонного мошенничества.

Злоумышленники работают по следующей схеме: звонят потенциальным жертвам и говорят, что их близкие родственники попали в ДТП либо с ними произошел другой несчастный случай. ГУВД Бишкека

«Для того чтобы его не посадили, срочно нужно перевести определенную сумму на этот же номер или другие платежные системы, через терминал либо предлагают другие варианты переводов», — добавили в ведомстве.

По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела по статье 209 «Мошенничество» УК КР. Лица, причастные к преступлению, звонят из исправительных колоний.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

Установлен гражданин А.С., 1995 года рождения, который занимался мошенничеством во время отбывания наказания за ранее совершенные преступления. При проверке выявлена его причастность к другим аналогичным фактам.

В ходе обыска у осужденного А.С. изъят мобильный телефон с сим-картами.