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Дело Олжобая Шакира. Независимая экспертиза не нашла призывов к беспорядкам

В Аламединском районном суде Чуйской области прошло очередное заседание по делу журналиста Олжобая Шакира.

Как сообщил 24.kg его адвокат Бакыт Автандил, защита приобщила к делу заключение независимой экспертизы, что в видео, из-за публикации которого задержан Олжобай Шакир, «нет призывов к массовым беспорядкам, отсутствуют призывы к захвату власти». «И потом эксперт на суде подтвердила свое заключение», — сказал он.

Так как на слушание не явились следователь и государственные эксперты — лингвист и политолог, заседание перенесли на 9 апреля.

Напомним, журналиста Олжобая Шакира задержали 23 августа сотрудники ГКНБ. Его обвиняют в призывах к активному неподчинению сотрудникам правоохранительных органов, массовым беспорядкам и попытке захвата власти.

Ранее Олжобай Шакир призывал граждан выйти на митинг. Он намеревался организовать акцию протеста 31 августа. Журналист заявил, что выступает против передачи Узбекистану четырех пансионатов на Иссык-Куле.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290453/
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