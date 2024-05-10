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Бизнес

ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»

10 мая в Кыргызстане официально отмечают День национальной валюты и День банковского работника! В честь двух праздничных поводов «Межбанковский Процессинговый Центр» (оператор Национальной Платежной Системы «Элкарт») организовал для банкиров интеллектуальную игру «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ — 2024». ЗАО «МПЦ» отмечает праздник с коллегами-партнерами в таком формате второй раз. В этом году в схватке за чемпионский титул сошлись 85 эрудитов из 17 финансовых учреждений.

Председатель правления ЗАО «МПЦ» Каныкей Жамангулова поздравила представителей банковской сферы с профессиональным праздником, поблагодарила за плодотворное сотрудничество и пожелала всем содержательной интересной игры, честной конкуренции и удачи.

Игра прошла на одном дыхании — интересные и самые неожиданные вопросы из разных сфер не давали скучать и выявили тройку лидеров. В итоге в напряженной и честной борьбе команда эрудитов из «Керемет Банка» заняла третье место, второе место у Национального банка Кыргызской Республики, а титул победителя — у сборной «Бакай Банка».

Команда «Межбанковского Процессингового Центра» поздравляет всех банкиров с профессиональным праздником и от всего сердца желает крепкого здоровья, счастья, благополучия, интересных проектов, мудрых финансовых решений и удачи в реализации всех намеченных планов!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/293680/
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