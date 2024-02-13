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Сюжет: Давление на СМИ

В аэропорту «Манас» задержали независимого журналиста Али Эргешова

Журналист Али Эргешов задержан в международном аэропорту «Манас». Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе МВД.

По ее данным, журналист задержан благодаря камерам видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

«Али Эргешов задержан по постановлению Джалал-Абадского городского суда в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хулиганства в мае прошлого года», — говорится в сообщении.

Ранее Али Эргешов на своей странице в соцсетях опубликовал видеообращение, рассказав о задержании. Журналист считает, что это связано с его профессиональной деятельностью.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286661/
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