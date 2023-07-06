В Чуйской области парень из тайника забирал мефедрон. Его задержали

Сотрудниками СБНОН задержан 22-летний член международного наркосиндиката. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, молодой человек забирал из тайника мефедрон примерным весом 6 килограммов.

«Задержанный занимался транзитом крупных партий психотропных веществ в приграничные страны. У подозреваемого также изъято поддельное удостоверение сотрудника СБНОН. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконное производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» УК КР. При сбыте психотропного вещества незаконный доход задержанного О.Э. мог составить более 33 миллионов сомов. На территории республики предотвращено распространение свыше 40 тысяч разовых доз мефедрона», — проинформировали в ведомстве.