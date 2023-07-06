00:16
USD 89.32
EUR 97.88
RUB 1.01
Происшествия

В Чуйской области парень из тайника забирал мефедрон. Его задержали

Сотрудниками СБНОН задержан 22-летний член международного наркосиндиката. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, молодой человек забирал из тайника мефедрон примерным весом 6 килограммов.

«Задержанный занимался транзитом крупных партий психотропных веществ в приграничные страны. У подозреваемого также изъято поддельное удостоверение сотрудника СБНОН. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконное производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» УК КР. При сбыте психотропного вещества незаконный доход задержанного О.Э. мог составить более 33 миллионов сомов. На территории республики предотвращено распространение свыше 40 тысяч разовых доз мефедрона», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269800/
просмотров: 7946
Версия для печати
Материалы по теме
Партию гашиша обнаружили у сотрудника организации «Дружный народный контроль»
У жителя Иссык-Куля нашли 11 килограммов марихуаны
В Иссык-Кульской области двое мужчин изготавливали наркотики. Их задержали
Вымогают с наркозависимых деньги. Депутат призвал МВД соблюдать закон
Иностранцев с наркотиками на 15 миллионов сомов задержали недалеко от Бишкека
В Джалал-Абадской области за торговлю наркотиками задержан сотрудник милиции
Дело о мефедроне. Еще двух кыргызстанцев задержали в Астрахани с наркотиками
В Бишкеке студентов заключили под стражу за сбыт наркотиков
Что такое аптечная наркомания, рассказали родителям в Бишкеке
На трассе в аэропорт «Манас» задержали иностранца с 10 килограммами мефедрона
Популярные новости
В&nbsp;редакции 24.kg обыск. Пришли сотрудники ГКНБ В редакции 24.kg обыск. Пришли сотрудники ГКНБ
В&nbsp;ГКНБ сообщили, что обыск в&nbsp;24.kg был проведен в&nbsp;рамках уголовного дела В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg был проведен в рамках уголовного дела
В&nbsp;доме супруги Болота Темирова проводится обыск. МВД возбудило уголовное дело В доме супруги Болота Темирова проводится обыск. МВД возбудило уголовное дело
В&nbsp;24.kg изъяли технику, забрали на&nbsp;допрос гендиректора и&nbsp;редакторов В 24.kg изъяли технику, забрали на допрос гендиректора и редакторов
Бизнес
MBANK предлагает предпринимателям новые продукты и&nbsp;услуги по&nbsp;исламским принципам MBANK предлагает предпринимателям новые продукты и услуги по исламским принципам
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
В&nbsp;MBANK сообщили о&nbsp;разрешении ситуации В MBANK сообщили о разрешении ситуации
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
17 января, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 января, вторник
23:59
Задержание сотрудников Temirov Live. ИВС посетил директор Наццентра против пыток
23:48
Новые и полезные функции появились в Telegram
23:45
Восемь правозащитных организаций сделали заявление по ситуации со СМИ в КР
23:18
Мошенники в Telegram выманивали деньги под видом обмена валюты. Их задержали
22:46
В городе Ош злоумышленники вскрывали платежные терминалы на автомойках