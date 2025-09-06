Из Кыргызстана в Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан

В Узбекистане задержаны лица, перевозившие из Кыргызстана сильнодействующие наркотики в крупном размере. Об этом сообщает Служба государственной безопасности РУз.

Фото Службы государственной безопасности Узбекистана

По ее данным, стало известно, что житель города Намангана, 1985 года рождения, ранее совершивший преступление, предусмотренное статьями 246 и 251-1 УК Узбекистана (Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка без цели сбыта сильнодействующих веществ особой категории, не являющихся наркотическими средствами, их аналогами либо психотропными веществами«, по старой привычке планирует заработать большие деньги на ввозе и продаже сильнодействующих наркотиков из Кыргызстана.

«С этой целью он связался со знакомым кыргызстанцем и просил его доставить крупную партию наркотиков. В свою очередь гражданин Кыргызстана окольными путями привез в Косансойский район 16 тысяч 755 единиц сильнодействующего наркотика «Регапен» и оставил его в тайном месте.

Житель Намангана пообещал своему подельнику 500 тысяч сумов за доставку наркотиков из Косансойского района в Наманган.

В ходе оперативно-розыскной операции, проведенной управлением СГБ по Наманганской области совместно с областным управлением внутренних дел, был задержан курьер при перевозке наркотиков из конспиративного места. Оперативная операция также была продолжена, заказчик был задержан в процессуальном порядке», — говорится в сообщении.

В отношении указанных граждан возбуждено уголовное дело.