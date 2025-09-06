09:22
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Происшествия

Из Кыргызстана в Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан

В Узбекистане задержаны лица, перевозившие из Кыргызстана сильнодействующие наркотики в крупном размере. Об этом сообщает Служба государственной безопасности РУз.

Службы государственной безопасности Узбекистана
Фото Службы государственной безопасности Узбекистана

По ее данным, стало известно, что житель города Намангана, 1985 года рождения, ранее совершивший преступление, предусмотренное статьями 246 и 251-1 УК Узбекистана (Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка без цели сбыта сильнодействующих веществ особой категории, не являющихся наркотическими средствами, их аналогами либо психотропными веществами«, по старой привычке планирует заработать большие деньги на ввозе и продаже сильнодействующих наркотиков из Кыргызстана.

«С этой целью он связался со знакомым кыргызстанцем и просил его доставить крупную партию наркотиков. В свою очередь гражданин Кыргызстана окольными путями привез в Косансойский район 16 тысяч 755 единиц сильнодействующего наркотика «Регапен» и оставил его в тайном месте.

Житель Намангана пообещал своему подельнику 500 тысяч сумов за доставку наркотиков из Косансойского района в Наманган.

В ходе оперативно-розыскной операции, проведенной управлением СГБ по Наманганской области совместно с областным управлением внутренних дел, был задержан курьер при перевозке наркотиков из конспиративного места. Оперативная операция также была продолжена, заказчик был задержан в процессуальном порядке», — говорится в сообщении.

В отношении указанных граждан возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342457/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Актрису из «Интернов» Аглаю Тарасову подозревают в контрабанде наркотиков
Партию кокаина весом более 13 тонн изъяли в Казахстане
Россиянин оскорбил таксиста-узбекистанца. РУз направила ноту в МИД России
Депутат связал многие ЧП в Чаткале со сбором гражданами корней эндика
Венесуэльский катер с наркотиками военные США потопили в Карибском море — Трамп
Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном
В Намангане от жен узбекских имамов потребовали снять хиджабы
Может грозить тюремный срок! Милиция сделала предупреждение аптекарям
Бишкекчанка продавала наркосодержащие препараты без рецепта врача
В Узбекистане покупателям будут платить за сообщения о некачественных товарах
Популярные новости
ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он&nbsp;такой ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он такой
Транснациональных аферистов задержали в&nbsp;Бишкеке. Ущерб на&nbsp;миллионы сомов Транснациональных аферистов задержали в Бишкеке. Ущерб на миллионы сомов
Захват земли в&nbsp;Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ Захват земли в Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ
Землетрясение произошло в&nbsp;Джалал-Абадской области Кыргызстана Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргызстана
Бизнес
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
Все &laquo;под ключ&raquo;: как &laquo;Т-Мобайл&raquo; оформляет симки иностранцам Все «под ключ»: как «Т-Мобайл» оформляет симки иностранцам
6 сентября, суббота
09:15
В строящихся ГИК домах будут выделять служебное жилье для сотрудников ГКНБ В строящихся ГИК домах будут выделять служебное жилье д...
09:12
Из Кыргызстана в Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан
09:00
Температурные рекорды. Самым жарким 6 сентября в Бишкеке было в 2005 году
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 сентября, пятница
23:38
В Сети появились фото макетов Samsung Galaxy S26, S26 Edge и S26 Ultra
23:14
Вице-премьер Британии ушла в отставку: она недоплатила налог на покупку квартиры
23:02
Садыр Жапаров осмотрел детский оздоровительный центр «Улан» на Иссык-Куле
22:47
Акылбек Мураталиев назначен главным редактором киностудии «Кыргызфильм»
22:46
Актрисе Аглае Тарасовой не стали назначать домашний арест