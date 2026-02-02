19:52
Происшествия

Из Кыргызстана в Узбекистан пытались ввезти почти 10 тысяч капсул психотропов

Сотрудники Службы государственной безопасности задержали жителя Учкуприкского района, пытавшегося незаконно ввезти в Узбекистан психотропные препараты стоимостью около 1 миллиарда 320 миллионов сумов (более 7 миллионов сомов). Нарушителя остановили сразу после пересечения государственной границы, пишет Podrobno.uz.

Инцидент произошел на участке, проходящем через Риштанский район. По данным СГБ, мужчина направлялся из Кыргызстана и перевозил крупную партию сильнодействующих лекарственных средств.

При досмотре в присутствии понятых у него обнаружили 9 тысяч 542 капсулы препарата «Зардекс».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном пересечении границы, контрабанде и незаконном завладении сильнодействующими веществами. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360266/
