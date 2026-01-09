13:37
Происшествия

Бишкекчанка подозревается в продаже психотропных веществ

В Бишкеке задержана подозреваемая в незаконном сбыте психотропных веществ. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 30 декабря 2025 года оперативники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков получили информацию, что в Первомайском районе продают сильнодействующие препараты и наркотики.

«Факт зарегистрирован по статье «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. На улице Власова наркоборцы задержали  Т.Г., 1986 года рождения. В ее сумке нашли 214 таблеток психотропного лекарства. Она рассказала, что купила их на Ошском рынке и продавала знакомым поштучно по цене от 500 до 700 сомов. Женщину водворили в ИВС. Ведется следствие», — говорится в сообщении.
